رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

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أثيرت الكثير من التكهنات حول الخليفة المحتمل للإسباني إرنستو فالفيردي على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة، وذلك بعدما أصبح الأخير قاب قوسين أو أدنى من الإقالة من منصبه .

مفاجآت بالجملة في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن هناك العديد من المرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة، لكن لم يتم الإفصاح عنها حتى الأن.

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن هناك العديد من الأسماء المطروحة داخل مكاتب كامب نو، من أجل تحديد خليفة فالفيردي، إلا أن إدارة النادي رفضت الإفصاح عن أسماء المرشحين .

وتابعت أن أغلب التكهنات تشير إلى بروز الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي كأبرز المرشحين في القائمة لخلافة فالفيردي، خصوصًا بعدما قام نيكو جان هجوما المدير الرياضي للمنتخب البرتقالي بكشف النقاب عن البند المدرج ضمن عقد كومان مع الاتحاد الهولندي، والذي سيمكن المدير الفني من الرحيل عن منتخب بلاده عقب انتهاء بطولة يورو 2020، وتولي قيادة برشلونة .

وأكدت الصحيفة المذكورة أعلاه أنه لم يتم إدراج اسم جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للغريم التاريخي ريال مدريد ضمن قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي .

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد سلافيا براج

ومن المتوقع لتشكيل برشلونة ضد سلافيا براج أن يكون كالأتي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، لينجليه، جوردي ألبا .

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، فرانك دي يونج، أورتورو فيدال .

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي .