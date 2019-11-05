رياضة | نجم جديد يظهر مع برشلونة ضد سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد يظهر مع برشلونة ضد سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب كامب نو المباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي أصبح قريبًا من الظهور مع برشلونة ضد سلافيا براج .

وأوضحت، أنه بعد قرابة الشهرين منذ انطلاق الموسم الحالي، سيكون الظهور الأول للفرنسي صامويل أومتيتي على الصعيد الأوروبي، عندما يعود لدفاع برشلونة ضد سلافيا براج .

وتابعت الصحيفة المقربة من البلوجرانا ، أن المدافع الفرنسي غاب عن المشاركة مع الفريق منذ نهاية الموسم الماضي بسبب كثرة تعرضه للإصابة، وبالتالي، غاب عن 15 مباراة من أصل 16 خاضها البرسا، فيما كانت مشاركته الوحيدة ضد إيبار، قبل أن تعود له بعض الانزعاجات على مستوى الركبة اليسرى.

وأنهت، أن آخر ظهور أوروبي للمدافع صامويل أومتيتي مع برشلونة يعود إلى 18 ديسمبر الماضي ضد بي أس في أيندهوفن، علمًا بانه تعرض للطرد خلال تلك المباراة .

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التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد سلافيا براج

ومن المتوقع لتشكيل برشلونة ضد سلافيا براج أن يكون كالأتي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، لينجليه، جوردي ألبا .

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، فرانك دي يونج، أورتورو فيدال .

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي .