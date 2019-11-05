رياضة | منتخب زامبيا يواجه الزمالك وديا استعدادا للأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب زامبيا يواجه الزمالك وديا استعدادا للأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو المنتخب الزامبي الأوليمبي، الاتفاق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خوض مواجهة ودية قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ومن المنتظر أن يحدد الطرفين موعد المباراة الودية خلال يومين، في ظل عدم ارتباط الفريق الأبيض بأي مباريات رسمية خلال الوقت الحالي، لتوقف الدوري العام.

ويعد أول ارتباط رسمي للقلعة البيضاء، سيكون ضد إنبي يوم 25 الشهر الجاري، على ملعب السلام ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وخاض الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، مواجهة ودية مساء أمس ضد فريق جولدي، وفاز خلالها بثلاثية دون رد.

وتأتي مباراة منتخب زامبيا ضد الزمالك، في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها بملعبي القاهرة والسلام بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب زامبيا ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "جنوب إفريقيا وكوت دي فوار ونيجيريا" فيما تتكون المجموعة الأولى من "مصر البلد المستضيف وغانا والكاميرون ومالي".

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من ناحية أخرى طلب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري بتقديم ملف كامل له عن منافسيه في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

ويرغب ميتشو في الحصول على اكبر قدر من المعلومات والتسجيلات عن منافسيه في افريقيا من أجل دراسة الفرق بشكل جيد قبل مواجهتها في دور المجموعات من البطولة الإفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للوقوف على نقاط القوة والضعف للخصوم، ضمن إطار الخطة الموضوعة للتجهيز بشكل جيد قبل استئناف الزمالك لرحلته الإفريقية، وخوض منافسات دور المجموعات.

ويقع الزمالك ضمن فرق المجموعة الأولى بدور المجموعات، والتي تضم كلاً من مازيمبي الكونغولي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.

