رياضة | ميتشو يستكشف مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يستكشف مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري بتقديم ملف كامل له عن منافسيه في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

ويرغب ميتشو في الحصول على اكبر قدر من المعلومات والتسجيلات عن منافسيه في افريقيا من أجل دراسة الفرق بشكل جيد قبل مواجهتها في دور المجموعات من البطولة الإفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للوقوف على نقاط القوة والضعف للخصوم، ضمن إطار الخطة الموضوعة للتجهيز بشكل جيد قبل استئناف الزمالك لرحلته الإفريقية، وخوض منافسات دور المجموعات.

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ويقع الزمالك ضمن فرق المجموعة الأولى بدور المجموعات، والتي تضم كلاً من مازيمبي الكونغولي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.