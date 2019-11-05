رياضة | سان جيرمان يضرب ريال مريد في مقتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يضرب ريال مريد في مقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى رئيس نادي أوناكو فاديم فاسيلييف بأن كيليان مبابي في انتظار انتقاله إلى ريال مدريد يومًا ما أثار حالة من الذعر في باريس سان جيرمان وأن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي يستعدون لعرض تجديد كبير للمهاجم.

يستمر عقد اللاعب الحالي البالغ من العمر 20 عامًا حتى عام 2022 ، ويأمل نادي بارس سان جيرمان في تمديد ذلك.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" التي ذكرت أن ظل ريال مدريد قد حفز باريس سان جيرمان على العمل من أجل التجديد.

وتكون خطتهم هي أن تقدم له صفقة لا يمكنه رفضها ، صفقة ستراه يتحرك مع نيمار ويكسب 40 مليون يورو صافي في الموسم.

يدعي فريق باريس سان جيرمان أن ريال مدريد لديه 300 مليون يورو استعدادًا للاعب في عام 2020 ، عندما يكون قد بقي عامين في ملعب حديقة الإمراء ، لذلك يريد باريس سان جيرمان تمديد عقده في أقرب وقت ممكن.