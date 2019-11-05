رياضة | رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

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حسم رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي موقفه من الاستمرار في الموسم المقبل مع القلعة الحمراء.

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

ورفض رمضان صبحي الاستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل راغبا في العودة من جديد إلى الاحتراف الخارجي وفريقه هدرسفيلد تاون في انتظار عروض قوية من أندية إنجليزية أو أوروبية أخرى.

ويقدم رمضان صبحي مستويات مميزة مع فريقه الأهلي في الفترة الحالية تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي يعتمد بشكل كبير عليه في خط الهجوم بجانب حسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد مجدي قفشة.

وبدأ فايلر في إعادة فتح ملف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ونجم الزمالك السابق، خاصة في ظل رغبة رمضان صبحي في عدم الاستمرار والعودة لفريقه الإنجليزي.

ويرى المدرب السويسري أن التعاقد مع كهربا بات حاجة ملحة للفريق بعد أن استقر صبحي على الرحيل، بعدما كان بعيدا عن القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

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ويعد رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي، من أبرز اللاعبين في القارة السمراء، فتألق مع فريقه والمنتخب المصري خلال الفترة الماضية.

وسجل صبحي 3 أهداف مع الأهلي هذا الموسم، فيما سجل هدفين مع المنتخب الأوليمبي، وينتظر أن يشارك رفقة كتيبة شوقي غريب في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة في الفترة من 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر نفسه.