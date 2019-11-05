اونلاين | أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وجينك مساء اليوم فى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مباريات اليوم 5 من اكتوبر فى منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الخامسة فى البطولة الاوروبية حيث يستضيف ملعب انفيلد لقاء اليوم ونتابع المباراة فى تغطية مباشرة لايف.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول

كورة مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مع جينك تغطية مباشرة لمنافسات دورى ابطال اوروبا حيث يتواجد فريق ليفربول فى المجموعة الخامسة ويحتل الترتيب الثانى بعدد 6 نقاط بث مباشر مباراة ليفربول لمتابعى وجماهير ليفربول فى نقل مباشر لايف وتحديث دائم للمباراة.

بث مباشر مباراة جينك اليوم

كورة مباشر مشاهدة مباراة جينك اليوم فى منافسات المرحلة الرابعة من بطولة دوري الأبطال الأوروبى، حيث يتواجد فريق جينك فى الترتيب الاخير فى المجموعة الخامسة ولديه نقطة واحدة، كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر .

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وجينك

كورة مباشر مباراة ليفربول اليوم حيث يلتقى الفريقين فى منافسات المجموعة الخامسة من منافسات المرحلة الرابعة فى بطولة دورى الابطال الاوروبى كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم لايف.

دوري أبطال أوروبا

مباراة ليفربول مع جينك

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت فلسطين .