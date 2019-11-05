روبرت ليفاندوفسكي يرفض الخضوع لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، تأجيل خضوعه لعملية جراحية إلى وقت لاحق.

اللاعب كان قد كشف في تصريحات لمجلة “كيكر” الرياضية، عن حاجته للخضوع لجراحة، في المنطقة ما بين البطن والفخذ ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد.

اللاعب أضاف: هناك موعدان محتملان لإجراء هذه الجراحة، الأول خلال المباريات الدولية المقبلة للمنتخبات، والثاني خلال فترة التوقف الشتوية للدوري الألماني.

Advertisements

صحيفة “بيلد” الألمانية، أشارت إلى أن الوقت اللازم للتأهيل عقب إجراء الجراحة 10 أيام فقط.

نادي بايرن ميونيخ، كان قد أعلن استدعاء نجوم الفريق الألماني، لقوائم منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ويأتي على رأسهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

النادي نفى أيضا خضوع مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي لعملية جراحية، منتصف الشهر الجاري، كما ادعت بعض وسائل الإعلام البولندية مؤخرًا.. وقال في بيان رسمي: استدعى جيرزي برزيسزيك، المدير الفني لمنتخب بولندا، ليفاندوفسكي لقائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة إسرائيل، وسلوفينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

يشار إلى أن اللاعب يقدم مستويات رائعة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، برصيد 14 هدفًا.