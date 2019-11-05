رونالدو ميسي الأعلى دخلاً في 2019

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 كشف مجلس "فوريس" الامريكيه عن تصدر الارجنتيني افضل لاعب في العالم ليونيل ميسي قائمة الاعلي دخلا في العالم بتفوقه علي جميع الرياضيين .

Advertisements وجاءت القائمة علي النحو الاتي :. ليونيل ميسي متصدر القيمة بقيمة ١١٤.١ مليون يورو هذا العام ،يليه النجم البرتغالي ومنافسه الأبدي كرستيانو رونالدو بقيمة ٩٨ مليون يورو ! وجاء في المرتبة الثالثة البرازيلي "نيمار جونيور" نجم فريق باريس سان جيرمان بقيمة بلغت ٩٤.٣ مليون يورو ليكون هو اخر لاعب كرة قدم في القائمة . وكانت باقي القائمة كالاتي :. -كانيلو ألفاريز لاعب الملاكمة المكسيكي بقيمة ٨٤.٥ مليون يورو -السويسري فيدرير اسطورة التنس بقيمة ٧٤ مليون يورو -راسل ويلسون لاعب كرة القدم الامريكية بقيمة٨٠ مليون يورو -أرون رودجيرز لاعب كرة القدم الامريكية بقيمة بلغت ٨٠.٢مليون يورو -ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الامريكية ٨٠ مليون يورو -ستيفن كيري لاعب كرة السلة الامريكية بقيمة ٧١.٧ مليون يورو -وجاء اخيرا كيفن ديورانت لاعب كرة السلة الامريكية بقيمة ٥٨.٧ مليون يورو .

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