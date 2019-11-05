شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المصري محمد صلاح قرب كسر رقم جديد لأسطورة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 بات النجم الدولي المصري "محمد صلاح" نجم نادي ليفربول الإنجليزي على أعتاب معادلة رقم أسطورة ليفربول "ستيفن جيرارد" على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك صلاح 19 هدفاً بقميص الريدز في البطولات القارية، بفارق هدف وحيد خلف أسطورة ليفربول الذي يمتلك 20 هدفاً. ويستضيف نادي ليفربول نظيره جينك البلجيكي في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

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