شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مران منتخب الفراعنة بعد تعديلات البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحل حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، موعد مران الفراعنة الأول ببرج العرب اليوم لمدة 90 دقيقة، ليقام فى السادسة والنصف مساء بدلا من الخامسة، حيث جاء قرار حسام البدرى، من أجل حصول اللاعبون على قسط من الراحة عقب الوصول إلى برج العرب .

وتحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، صباح اليوم متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المغلق استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021 .

وتخلف لاعبو بيراميدز عن الإنضمام للمنتخب فى الموعد المحدد، ليغادر الفريق مشروع الهدف متجها إلى برج العرب بدون السباعى رجب بكار وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وإسلام عيسى وعمر جابر ومحمد فاروق.