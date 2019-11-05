شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. أحمد كشري مديراً فنياً للترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أحمد كشرى، فى تصريحات خاصة، أنه وافق على العودة من جديد لقلعة الشواكيش بناء علي رغبة جماهير النادى الوفية التى يعشقها منذ الموسم الماضى .
وأضاف كشرى أنه رضخ لرغبة مجلس الإدارة فى العودة من جديد ، مؤكدا أنه سيسعى خلال المباريات المقبلة لتحقيق الإنتصارات لإعادة الفريق لمنطقة الامان أولا ، ثم التفكير فى المنافسة على الصعود مؤكدا أنه لابد وأن يكون واقعيا فى اتخاذ القرارات .
كان الترسانة قد تعادل أمس أمام المريخ البورسعيدى على ملعبه بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى وهو ما أوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز العاشر للمجموعة .
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