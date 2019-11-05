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شكرا لقرائتكم سيدات مصر فى تنس الطاولة مع الصين وأوكرانيا بكأس العالم للقارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بينما حل فى المجموعة الثانية منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا و اليابان، و فى المجموعة الثالثة الصين تايبيه و رومانيا ، و فانواتو ، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج ، و كوريا و البرازيل .
كما شاركت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات فى سحب مراسم القرعة بحضور أشرف حلمى مدرب منتخب السيدات ، و سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد .
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