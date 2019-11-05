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سيدات مصر فى تنس الطاولة مع الصين وأوكرانيا بكأس العالم للقارات...

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جدة - عمرو شويل أوقعت قرعة كأس العالم للقارات لمنتخبات تنس الطاولة سيدات ، والتى تشارك فيها مصر ،  فى الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى ، باليابان  ،  عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات كلا من الصين وأوكرانيا  ، ويشارك فى البطولة 12 دولة . 

 

 

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بينما حل فى  المجموعة الثانية منتخبات  الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا و اليابان، و فى المجموعة الثالثة الصين تايبيه و رومانيا ، و فانواتو  ، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج ، و كوريا و البرازيل .

 

كما شاركت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات فى سحب مراسم القرعة بحضور أشرف حلمى مدرب منتخب السيدات ، و سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد .

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