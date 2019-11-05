التفاصيل الكاملة لأزمة حسام البدري وبيراميدز بسبب ديسابر

سادت حالة كبيرة من الغضب بين أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تجاه قرار الفرنسى سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز برفض انضمام لاعبى الفريق للمنتخب قبل فترة التوقف الدولي.

ويبدأ منتخب مصر معسكره المغلق اليوم، الثلاثاء، ببرج العرب استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما فى إطار الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021.

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وتمسك ديسابر ببقاء لاعبى بيراميدز مع الفريق حتى مجيء فترة التوقف الدولى "11 نوفمبر" نظرا لرغبته فى إقامة معسكر لبيراميدز استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدرس البدرى استبعاد لاعبى بيراميدز من الانضمام لمعسكر المنتخب ردا على موقف ديسابر برفض رحيلهم قبل فترة التوقف، خاصة أن الفريق غير مرتبط بأى مباراة رسمية فى الوقت الحالى.

كان حسام البدرى أعلن ضم 7 لاعبين من بيراميدز وهم رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعبد وإسلام عيسى ومحمد فاروق.

