اخبار الرياضه

مصر فى المجموعة الأولى بكأس العالم لقارات تنس الطاولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الأولى بكأس العالم لقارات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس العالم للقارات لمنتخبات تنس الطاولة سيدات، التى تشارك فيها مصر، فى الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى باليابان، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات كل من الصين وأوكرانيا، ويشارك فى البطولة 12 دولة. 

وجاء فى المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل.

Advertisements

وشاركت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات فى سحب مراسم القرعة بحضور أشرف حلمى مدرب منتخب السيدات، وسعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد.

دينا مشرف و سحب قرعة كاس العالم لقارات تنس الطاولة
دينا مشرف و سحب قرعة كاس العالم لقارات تنس الطاولة

 

سعيد قريطم و اشرف حلمى
سعيد قريطم و اشرف حلمى

 

دينا مشرف تسحب قرعة كاس العالم
دينا مشرف تسحب قرعة كاس العالم
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر فى المجموعة الأولى بكأس العالم لقارات تنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا