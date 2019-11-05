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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الأولى بكأس العالم لقارات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس العالم للقارات لمنتخبات تنس الطاولة سيدات، التى تشارك فيها مصر، فى الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى باليابان، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات كل من الصين وأوكرانيا، ويشارك فى البطولة 12 دولة.
وجاء فى المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل.
وشاركت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات فى سحب مراسم القرعة بحضور أشرف حلمى مدرب منتخب السيدات، وسعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد.
دينا مشرف و سحب قرعة كاس العالم لقارات تنس الطاولة
سعيد قريطم و اشرف حلمى
دينا مشرف تسحب قرعة كاس العالم
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