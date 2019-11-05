شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج ينقل ودية الإسماعيلى مع نادى مصر لاستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى فكرة إقامة ودية الدراويش مع نادى مصر على ملعب الأخير بسبب ضيقه، حيث قرر إقامة المباراة على استاد الإسماعيلية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجزيرة الإماراتى.

ويخوض فى الثالثة عصر غد الأربعاء فريق الإسماعيلى ثانى مبارياته الودية بمواجهة نادى مصر وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدورى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

ومن المقرر أن يلاقى الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.