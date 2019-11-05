شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال كيشو فى المطار بعد ذهبية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد الكردى وعمرو الحداد مساعدا وزير الشباب والرياضة بطل المصارعة العالمى محمد إبراهيم كيشو، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للمصارعة للشباب تحت 23 سنة بالمجر، التى أقيمت خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، فى إنجاز كبير وتاريخى للرياضة المصرية مع احتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالى.

شارك فى الاستقبال كل من د.عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة وعصام نوارة رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

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وعبر كيشو عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال قائلا : "إحساس رائع أن أرى هذا الدعم الكبير والذى يمنحنى دفعة معنوية كبيرة ووسام علي صدري يدفعني دائماً للأمام وأن اقدم افضل ما لدي واعدكم بميدالية اوليمبية في طوكيو 2020".

وحقق كيشو الميدالية الذهبية بعد الفوز على لاعب بيلاروسيا 9/0 بعدم التكافؤ، ومن قبله اليابان ولاعب كيرجستان وأوكرانيا والصين.