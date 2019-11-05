شكرا لقرائتكم خبر عن ميودرج يقرر إلغاء المران الصباحى للإسماعيلى خوفاً من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن فكرة إقامة تدريب على فترتين صباحاً ومساء اليوم الثلاثاء، وقرر إلغاء المران الصباحى خوفاً من إجهاد اللاعبين والاكتفاء بالتدريب المسائى، لاسيما أن الفريق سيخوض ثانى ودياته غداً أمام نادى مصر فى الثالثة عصراً.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لاقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب ، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجارى.