شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة للحصول على قناع طبى لمروان محسن من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

محاولة أخيرة لـ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، اليوم، للحصول على قناع طبى مناسب على أن يعود به إلى القاهرة ويكون ملازما له فى التدريبات اليومية والمباريات الرسمية لتأمين مشاركته بعد خضوعه لجراحة في الوجه.

وقام مروان بالتوجه إلى مركز طبي امس الأول برفقة طبيب الفريق خالد محمود، لاجراء مقايسة الوجه والحصول على القناع الطبى لكنه واجه أزمة بسبب صغر أو كبر المقاسات المتواجدة، ويقوم اللاعب اليوم بمحاولة أخيرة قبل العودة إلى القاهرة وذلك من خلال التوجه برفقة طبيب الفريق إلى مركز طبي جديد للحصول على قناع طبي يتناسب معه.

وكان مروان قد تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام، وشهدت الفترة الماضية تعافيه بشكل نهائي ومشاركته بصورة طبيعية في مران الفريق ويعد القناع الطبي اجراء احترازي، لحماية "وجه" اللاعب من الألتحامات القوية.