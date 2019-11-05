اخبار الرياضه

محاولة أخيرة للحصول على قناع طبى لمروان محسن من الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة للحصول على قناع طبى لمروان محسن من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر


القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  
محاولة أخيرة لـ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم، للحصول على قناع طبى مناسب على أن يعود به إلى القاهرة ويكون ملازما له فى التدريبات اليومية والمباريات الرسمية لتأمين مشاركته بعد خضوعه لجراحة في الوجه.

وقام مروان بالتوجه إلى مركز طبي امس الأول برفقة طبيب الفريق خالد محمود، لاجراء مقايسة الوجه والحصول على القناع الطبى لكنه واجه أزمة بسبب صغر أو كبر المقاسات المتواجدة، ويقوم اللاعب اليوم بمحاولة أخيرة قبل العودة إلى القاهرة وذلك من خلال التوجه برفقة طبيب الفريق إلى مركز طبي جديد للحصول على قناع طبي يتناسب معه.

وكان مروان قد تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام، وشهدت الفترة الماضية تعافيه بشكل نهائي ومشاركته بصورة طبيعية في مران الفريق ويعد القناع الطبي اجراء احترازي، لحماية "وجه" اللاعب من الألتحامات القوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاولة أخيرة للحصول على قناع طبى لمروان محسن من الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا