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شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى لن يعود مع بعثة الأهلى من الإمارات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حالياً فى دبى، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى والإدارى بالنادى على أن يعود من جديد وينتظم فى التدريبات الجماعية استعداداً للمرحلة المقبلة.
ويتوجه أجايى من دبى إلى نيجيريا مباشرة ولن يعود مع بعثة الأهلى إلى القاهرة، وذلك لتجديد جواز السفر الخاص به، وأكد عودته فى الموعد المحدد له للانتظام فى المران.
كما يتوجه الثلاثى على معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم للانضمام للمنتخبات الوطنية استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.
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