القضاء يقول كلمته في قضية مشاجرة نيمار دا سيلفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت السلطات القضائية الفرنسية، قرارها في قضية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جرمان، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من مشجع لنادي رين قام بدفعه في المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا في كرة القدم الموسم الماضي.

وكالة “فرانس برس” الفرنسية، ذكرت أن الهيئة القضائية اكتفت بتوجيه تنبيه إلى اللاعب الدولي، وبعثت إليه عبر البريد تنبيها وتذكيرا بالقوانين والحقوق والواجبات في حالات مماثلة، في أعقاب الشكوى، التي تقدم بها المشجع ضد نيمار واتهمه فيها بممارسة العنف المتعمد.

القرار أثار غضب المحامي، فيليب أوهايون، وكيل المشجع، إذ اعتبر أن ما قام به القضاء الفرنسي “غير مقبول”، وقال: هذا أمر يبرر العنف لو كان المشجع هو من ضرب لاعب كرة القدم، لكان مثل أمام المحكمة، وربما فرض عليه حكم بالسجن، ومنع من دخول الملعب.

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المشجع صاحب الـ 29 عاما، كان قد تقدم بشكوى قضائية بحق نيمار على خلفية قيام الأخير بدفعه في المدرجات أثناء تسليم الميداليات بعد المباراة النهائية، التي خسرها الفريق الباريسي بركلات الترجيح في أبريل.

الحادثة، التي انتشر شريطها المصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدت إلى إيقاف نيمار 3 مباريات محليا.

نيمار، الذي أصبح في صيف 2017 أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، أقر بأن تصرفه مع المشجع كان خاطئا، مشددا أنه كان يجب أن يبقى غير مبالٍ، في إشارة الى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.