الامارات | مبخوت وبرمان وخليل إبراهيم خارج حساب مارفيك أمام فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت وبرمان وخليل إبراهيم خارج حساب مارفيك أمام فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي فان بيرت مارفيك اختيار 24 لاعبا في القائمة الجديدة استعدادا لمواجهة منتخب فيتنام يوم 14 الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكاس آسيا 2023 ، إذ ضمت القائمة اللاعبين: علي خصيف ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان ، زايد العامري ( الجزيرة ) حمدان الكمالي ، محمد برغش ( الوحدة ) خالد عيسى ، محمد شاكر ، بندر الإحبابي ( العين ) عادل الحوسني ، الحسن صالح ( الشارقة ) وليد عباس ، يوسف جابر ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) جاسم يعقوب ، طارق أحمد ، حبيب الفردان ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل).

وخلت القائمة من مهاجم المنتخب علي مبخوت لحصوله على إنذارين وبات خارج حسابات مارفيك في مباراة فيتنام وكذلك اللاعبين أحمد برمان وخليل إبراهيم بسبب الإصابة، فيما شهدت القائمة عودة لاعب الجزيرة خلفان مبارك وكذلك لاعب النصر حبيب الفردان وشباب الأهلي يوسف جابر.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب يوم الجمعة المقبل في دبي بعد نهاية الجولة السابعة لدوري الخليج العربي استعدادا للسفر العاصمة التايلاندية بانكوك فجر السبت المقبل لإقامة معسكر خارجي لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى هانوي لخوض مباراة فيتنام.