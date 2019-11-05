شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي يوضح موقف ثلاثي الأهلي المصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعافي حسين السيد من الكدمة التي تعرض لها في الركبة، وانتظم أمس في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد زوال الورم في موضع الإصابة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال الجهاز الطبي إن أحمد الشيخ، لاعب الفريق، تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا أمس على ملعب شباب أهلي دبي.

كما أكد الجهاز أن محمود متولى يواصل تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات، والذي اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مؤخرا في دبي، وأكد من خلالها ضرورة مد فترة تأهيل اللاعب.