شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 4 أيام للاعبي الأهلي بعد انتهاء معسكر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة 4 أيام، بعد انتهاء المعسكر الذي يقام حاليًا في الإمارات، والذي يختتم غدًا الأربعاء، حيث سيعود الفريق للتدريبات بالقاهرة يوم 11 نوفمبر الجاري.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يطير فايلر إلى سويسرا لقضاء فترة إجازة قصيرة؛ مستغلًا فترة التوقف، على أن يعود ويقود المران استعدادا لاستكمال مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز ومواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تبدأ بمباراة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر الجاري.

غادر اللاعبون الدوليون دبي أمس وانضموا لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

كان مران الفريق في الإمارات قد اشتمل على جانب فني وتدريبات خططية، وحرص «فايلر» على إيقاف المران والحديث مع اللاعبين لتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات.