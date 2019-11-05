صدمة في تشكيلة ليفربول اليوم والسبب صلاح 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

محمد حسين

تستأنف اليوم بطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الرابعة مرحلة الإياب ، حيث يستضيف مساء اليوم ليفربول ضيفه جينك البلجيكي .

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وشهد التشكيل المتوقع للمباراة غياب نجم الفريق الدولي المصري محمد صلاح بسبب تأثره بالاصابة التي تعرض لها امام ليستر سيتي في بطولة الدوري ، وتأثر بها في المباراة الاخيرة ضد استون فيلا .

وكشفت صحيفة "اكسبريس" البريطانية عن التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة اليوم :. حراسة المرمي :اليسون خط الدفاع: فان دايك-جوميز-ميلنر-ارنولد خط الوسط: كيتا-فابينهو-تشتمبرلين خط الهجوم:اوريجي-فيرمينيو-ماني

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ٦ نقاط خلف نابولي المتصدر ب٧ نقاط، بينما يحتل جينك المركز الاخير في المجموعة بنقطة واحدة .