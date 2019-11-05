شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيل ورامسي على قائمة المستدعين لمنتخب ويلز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 أعلن مدرب منتخب ويلز "رايان جيجز" قائمة الفريق المستدعاة لمواجهتي أذربيجان والمجر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

Advertisements وتضمنت القائمة النجمان آرون رامسي لاعب يوفنتوس الإيطالي وجاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني رغم عدم إكتمال شفائيهما بعد. وغاب بيل عن فريقه ريال مدريد منذ إصابته مع منتخب بلاده ضد كرواتيا، بينما عاد رامسي لتوه من الإصابة خلال مباراة تورينو الماضية. وتحتاج ويلز للفوز في مباراتي أذربيجان ووالمجر، بشرط تعثر سلوفاكيا خلال مواجهتي كرواتيا وأذربيجان للصعود للنهائيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيل ورامسي على قائمة المستدعين لمنتخب ويلز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.