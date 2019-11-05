- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أجويرو: ليفربول المنافس الوحيد للسيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
كشف المهاجم الأرجنتيني الدولي "سيرخيو أجويرو" عن المنافس الوحيد لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وصرح "الكون" أن ليفربول هو المنافس الرئيسي للسيتي هذا الموسم، مقللاً من قدرة باقى الأندية على البقاء في دائرة المنافسة حتى نهاية الموسم.
وصرح أجويرو لصحيفة فرانس فوتبول قائلاً : "حينما إلتحقت بمانشستر سيتي، كان مانشستر يونايتد هو المنافس الأبرز لنا".
وتابع: " الآن ليفربول هو الفريق الوحيد القادر على إيذائنا، هو فريق قوي وصعب".
ويحتل السيتي وصافة الدوري الإنجليزي حتى الآن بفارق ست نفاط خلف المتصدر ليفربول، وبفارق نقطيتن أمام تشيلسي وليستر سيتي.
ويحل السيتي ضيفاً على نادي أتالانتا غداً الأربعاء بملعب "سان سيرو" في رابع مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر أجويرو: ليفربول المنافس الوحيد للسيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.