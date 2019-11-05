أجويرو: ليفربول المنافس الوحيد للسيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

كشف المهاجم الأرجنتيني الدولي "سيرخيو أجويرو" عن المنافس الوحيد لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وصرح "الكون" أن ليفربول هو المنافس الرئيسي للسيتي هذا الموسم، مقللاً من قدرة باقى الأندية على البقاء في دائرة المنافسة حتى نهاية الموسم.

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وصرح أجويرو لصحيفة فرانس فوتبول قائلاً : "حينما إلتحقت بمانشستر سيتي، كان مانشستر يونايتد هو المنافس الأبرز لنا".

وتابع: " الآن ليفربول هو الفريق الوحيد القادر على إيذائنا، هو فريق قوي وصعب".

ويحتل السيتي وصافة الدوري الإنجليزي حتى الآن بفارق ست نفاط خلف المتصدر ليفربول، وبفارق نقطيتن أمام تشيلسي وليستر سيتي.

ويحل السيتي ضيفاً على نادي أتالانتا غداً الأربعاء بملعب "سان سيرو" في رابع مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.