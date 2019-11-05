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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاريث بيل وخاميس رودريجيز خارج حسابات ريال مدريد أمام جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
يستمر غياب كلاً من جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ثنائي ريال مدريد، عن الفريق، أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي
ويستعد ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الويلزي والكولومبي يستمر غيابهم لليوم الثالث على التوالي عن تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، وهو ما أكد عدم تواجدهما في مباراة جالطة سراي.
وكما ذكرت التقارير في الأيام الماضية، فإن غياب بيل بسبب الإصابة، رغم استدعاءه لقائمة منتخب بلده ويلز، والذي يخوض مباراتين في تصفيات يورو 2020 هذا الشهر أمام أذربيجان والمجر.
بينما خاميس رودريجيز، فقد غاد متأخرًا من سفره نهاية الأسبوع الماضي إلى بلده بعدما رُزق بمولود جديد، ولم يشارك أمام ليجانيس وريال بيتيس.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب مجموعتة برصيد أربع نقاط، جمعهم من فوز في المباراة السابقة أمام جالطة سراي، وتعادل أمام فريق كلوب بروج.
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