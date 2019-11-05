كاسانو يرشح ابراهيموفيتش لتصحيح المسار في ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

صرح كاسانو مهاجم الميلان السابق لبرنامج "تيكي تاكا" ان ابراهيموفيتش هو الخيار الافضل للميلان لتصحيح المسار والرجوع الي النتائج الجيدة، لأنه يجعل زملاءه في الفريق افضل .



واجاب "كاسانو" عن سؤال هل يقبل ابراهيموفيتش العودة الي الميلان؟ واجاب نعم اذا عرضت عليه عقد يمتد لعام او عام ونصف سيقبل .

وارتبط اسم المهاجم السويدي "ابراهيموفيتش" بالعديد من الاندية اخرهم كانت رغبته في العودة الي الدوري الاسباني من بوابة غرناطة ، وارتبط اسمه ايضا بالعودة الي الدوري الايطالي من بوابة نابولي .