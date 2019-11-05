نابولي يكشر عن أنيابه اليوم قبل مواجهة سالزبورج النمساوي بدوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تستأنف اليوم مباريات دوري ابطال اوروبا ، والتي يواجه فيها نابولي الايطالي نظيره سالزبورج النمساوي في محاولة للفوز لضمان الصعود الي الدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا .



وتقابل الفريقين الجولة السابقة في ذهاب البطولة حيث نجح نابولي بالفوز بنتيجة ٣/٢ واقتناص الثلاث نقاط في النمسا ، وهو الامر الذي سهل مأمورية اليوم علي الفريق الايطالي حيث الفوز يضمن له الوصول الي النقطة العاشرة وضمان الصعود للادوار الاقصائية من البطولة .

ويحتل نابولي صدارة المجموعة الخمسة برصيد ٧ نقاط ، بينما يحتل سالزبورج النمساوي المركز الثالث برصيد ٣ نقاط ، وفي حال الهزيمة وفوز ليفربول ستتعقد الامور عليهم .