- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يكشر عن أنيابه اليوم قبل مواجهة سالزبورج النمساوي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
تستأنف اليوم مباريات دوري ابطال اوروبا ، والتي يواجه فيها نابولي الايطالي نظيره سالزبورج النمساوي في محاولة للفوز لضمان الصعود الي الدور ثمن النهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا .
وتقابل الفريقين الجولة السابقة في ذهاب البطولة حيث نجح نابولي بالفوز بنتيجة ٣/٢ واقتناص الثلاث نقاط في النمسا ، وهو الامر الذي سهل مأمورية اليوم علي الفريق الايطالي حيث الفوز يضمن له الوصول الي النقطة العاشرة وضمان الصعود للادوار الاقصائية من البطولة .
ويحتل نابولي صدارة المجموعة الخمسة برصيد ٧ نقاط ، بينما يحتل سالزبورج النمساوي المركز الثالث برصيد ٣ نقاط ، وفي حال الهزيمة وفوز ليفربول ستتعقد الامور عليهم .
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يكشر عن أنيابه اليوم قبل مواجهة سالزبورج النمساوي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.