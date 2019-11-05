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رفض جديد من قبل مانشستر يونايتد لمطلب روما

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضاً جديداً من إدارة نادي روما الإيطالي لضم المدافع "كريس سمولينج" الذي يدافع عن ألوان الجيالوروسي هذا الموسم على سبيل الإعارة.

وأفادت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة نادي روما تقدمت بعرضاً قيمته 12 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كمتغيرات لتحويل إعارة اللاعب لبيع نهائي.

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إلا أن إدارة اليونايتد تتمسك بمبلغ 20 مليون يورو من أجل التفريط في صاحب الـ 29 عاماً.

وكشف سمولينج عن مستوى رائع منذ إنمضامه مطلع هذا الموسم لملعب أوليمبيكو، حيث مثل الذئاب في سبع مباريات، مساهماً في خروج الفريق بأربعة مباريات بشباك نظيفة.

وتجلت قدرات سمولينج في لقطة إنقاذه هدفاً محققاً من لاعب نابولي "دي لورينزو" في مواجهة الفريقين الماضية في .

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