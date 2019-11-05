مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته مع برشلونة من أجل راكيتيتش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد سيحيي مفاوضاته مرة أخرى مع لاعب وسط برشلونة الإسباني "إيفان راكيتيتش" في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة اليونايتد ستتواصل مع إدارة النادي الكتالوني من أجل ضم الدولي المنبوذ من قبل المدرب فالفيردي.
من جهة أخرى، أوردت شبكة "دون بالون" أن الكرواتي لا يفضل مغادرة ملعب كامب نو خلال منتصف الموسم، حيث يفضل مغادرة الفريق في نهاية الموسم.
ويأمل المدرب سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر في جلب اللاعب في يناير القادم، إذ يعد هدفاً قديماً لليونايتد منذ فترة.
ويعد راكيتيتش على رأس المطلوبين في عدة أندية أبرزها قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان، بالإضافة لأتليتيكو مدريد الإسباني.
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