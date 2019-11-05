إيكاردي يكشف نيته بالبقاء في سان جيرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 صرح المهاجم الأرجنتيني الدولي "مارور إيكاردي" نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعادته بالتواجد رفقة النادي العاصمي، مشدداً على أنه سيبذل كل ما في وسعه للبقاء داخل حديقة الأمراء.

وصرح الأرجنتيني لوكالة RMC : " اللعب هنا شئ رائع، هو أحد أفضل أندية العالم". وتابع: "سأبذل كل جهدي للبقاء هنا، وسأثبت جدارتي على أرضية الميدان". Advertisements وأضاف: "شهر أكتوبر كان مثالياً لي، ومازال لدي الكثير لأقدمه". وإنضم إيكاردي للنادي الباريسي مطلع هذا الموسم قادماً من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد بعد مشكلة مع إدارة النادي الإيطالي. وإنتشرت تقارير صحفية حول رغبة إدارة النادي في شراء اللاعب بشكل نهائي. ويستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره كلوب بروج البلجيكي غداً الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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