مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تقام اليوم الثلاثاء الموافق عدة مباريات من الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، ومن أبرزها مباراة ليفربول وجينك، وبرشلونة وسلافيا براج، وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند.



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة وسلافيا براج على ملعب كامب نو، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD1".

مباراة زينيت سان بطرسبرج ولايبزيج، تقام في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD5".

Advertisements

مباراة ليفربول وجينك، تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD2".

مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان، تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD2.

مباراة تشيلسي وأياكس الهولندي، تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD5".

مباراة فالنسيا وليون، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD3".

مباراة نابولي وريد بول سالزبورج تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD4"

مباراة ليون وبنفيكا، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD6".