شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل مباراة ليون وبنفيكا المتوقع في دوري الابطال اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستضيف ملعب غروباما ستاديوم مساء اليوم الثلاثاء فريق ليون الفرنسي، نظيره بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أورويا.

تشكيل ليون المتوقع امام بنفيكا ومن المتوقع أن يبدأ ليون اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: انتونيو لوبيز. خط الدفاع: ليو ديبوا – ديناير مارسيلو – يوسف كوني. خط الوسط: لوكاس توزارت- مينديز – اديلايد- بيرتراند تراوري. Advertisements خط الهجوم: موسي ديمبيلي – ممفيس ديباي. تشكيل بنفيكا المتوقع أمام ليون ومن المقرر أن يدخل بنفيكا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : أوديسياس فلاكوديموس. خط الدفاع : أليكس جريمالدو - فرانسيسكو فيريرا - روبن دياس - توماس تافاريس. خط الوسط : فرانكو سيرفي - عادل تاعرابت - ليوبومير فيسا - بيزي. خط الهجوم راؤول دي توماس - جواو فيليبي. ويحتل ليون المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

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