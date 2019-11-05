شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل مباراة فالنسيا ضد ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستقبل ملعب الميستايا مساء اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين فريقي فالنسيا أمام ليل الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ليل: ومن المتوقع أن يبدأ فالنسيا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ياسبر سيليسن. خط الدفاع: فاس – جاراي – باوليستا – جايا. خط الوسط: باريخو – كوكلين – سولير. Advertisements خط الهجوم: لي – ماكسي جوميز – فران توريس. تشكيل ليل المتوقع أمام فالنسيا: بينما فريق ليل الفرنسي، من المتوقع أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : ماجين. خط الدفاع : سيلك - فونتى - جابرييل - براداريك. خط الوسط : سانشيز - اندرى - سومارى - بامبا. خط الهجوم : ايكونى - أوسمهين. ويحتل فالنسيا المركز الثالث بالمجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط خلف كل من تشيلسي وأياكس أمستردام حيث يأتي الثنائي في المقدمة برصيد 6 نقاط، بينما لم يحقق فريق ليل الفرنسي سوى نقطة وحيدة يتذيل بها المجموعة.

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