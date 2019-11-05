تشكيل بروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان المتوقع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستضيف بروسيا دورتموند الألماني، نظيره إنتر الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، في قمة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

تشكيل دورتموند المتوقع أمام إنتر ومن المتوقع أن يبدأ بروسيا دورتموند الألماني اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بوركي. خط الدفاع: حكيمي، هوملز، أكانجي، جيريرو. خط الوسط: ديلاني، فيتسل، ثورجان هازارد. Advertisements خط الهجوم: سانشو، جوتزه، براندت. تشكيل إنتر المتوقع أمام دورتموند ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. خط الدفاع: دي فراي، جودين، سكرينيار. خط الوسط: كاندريفا، باريلا، بروزوفيتش، سينسي، بيراجي. خط الهجوم: لوتارو مارتينيز، لوكاكو. ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يحتل دورتموند المركز الثالث بنفس العدد من النقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول.

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