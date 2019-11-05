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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل مباراة تشيلسي أمام أياكس المتوقع اليوم في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق أياكس الهولندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.
التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام أياكس
ومن المتوقع أن يبدأ فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الإنجليزي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا ، كورت زوما ، توموري ، ماركوس ألونسو.
خط الوسط: جورجينيو ، ماتيو كوفاسيتش ، ويليان ، ماسون ماونت ، كريستيان بوليسيتش.
خط الهجوم: تامي أبراهام.
ويحتل تشيلسي المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط ، وبنفس مجموع نقاط أياكس أمستردام الذي يحتل المركز الثاني .
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