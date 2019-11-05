تشكيل مباراة تشيلسي أمام أياكس المتوقع اليوم في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق أياكس الهولندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام أياكس ومن المتوقع أن يبدأ فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الإنجليزي، اللقاء بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا. خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا ، كورت زوما ، توموري ، ماركوس ألونسو. خط الوسط: جورجينيو ، ماتيو كوفاسيتش ، ويليان ، ماسون ماونت ، كريستيان بوليسيتش. خط الهجوم: تامي أبراهام. ويحتل تشيلسي المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط ، وبنفس مجموع نقاط أياكس أمستردام الذي يحتل المركز الثاني .

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