شكرا لقرائتكم هل رحل أجيرى عن المنتخب قبل رد سلفة الـ280 ألف دولار؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أروقة اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، أنباء عن رحيل خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر السابق عن مصر دون أن يقوم برد سلفة مالية كان قد حصل عليها من اتحاد الكرة وقيمتها 280 ألف دولار.

وتسببت هذه الأنباء فى حالة من الجدل داخل أروقة الجبلاية، خاصة أنه فى حالة ثبوتها تعتبر مخالفة مالية كبيرة داخل اتحاد الكرة.

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فى هذا الصدد، اعترف مصدر مسئول باتحاد الكرة بأن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار.

تابع أن اتحاد الكرة كان يخصم جزءا من راتب أجيرى الشهرى، حتى خروج الفراعنة من بطولة أمم افريقيا الأخيرة، وعقب قرار إقالته كان يتبقى ما يقرب من 150 ألف دولار لم يتم سدادها من قيمة السلفة.

أضاف أن اتحاد الكرة خصم راتب الشهر الأخير لأجيرى مع المنتخب وكذلك بعض المكافآت التى كانت من حقه، ليتم تسوية قيمة السلفة قبل رحيل الخواجة عن مصر، وتم عمل مخالصة رسمية بخصوص هذا الأمر.