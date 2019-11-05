شكرا لقرائتكم بيكلي يعود للتشكيلة الأساسية للمقاصة بعد فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتمد الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة، علي الاثيوبي شيميلس بيكلي، لاعب خط وسط الفريق، في المباريات المقبلة بالدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الممتدة حتي يوم 25 نوفمبر الجاري، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021، والمنتخب الاوليمبي ببطولة أمم افريقيا تحت 23 عام المقرر انطلاقها في مصر يوم 8 نوفمبر الجاري.

وكان بيكلي خرج من حسابات المدير الفني للمقاصة منذ بداية الموسم بسبب عدم ظهوره بمستوي قوي في بداية فترة الاعداد، وطلب المدير الفني الاستغناء عن بيكلي في بداية الموسم، الا ان الفترة الماضية وتحديدا قبل انضمام اللاعب لمنتخب بلاده في المعسكر المقام حاليا، ظهر بيكلي بمستوي مميز دفع المدير الفني للمقاصة لاعادته لحساباته مرة أخرى.