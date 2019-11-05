بيكلي يعود للتشكيلة الأساسية للمقاصة بعد فترة التوقف...

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وكان بيكلي خرج من حسابات المدير الفني للمقاصة منذ بداية الموسم بسبب عدم ظهوره بمستوي قوي في بداية فترة الاعداد، وطلب المدير الفني الاستغناء عن بيكلي في بداية الموسم، الا ان الفترة الماضية وتحديدا قبل انضمام اللاعب لمنتخب بلاده في المعسكر المقام حاليا، ظهر بيكلي بمستوي مميز دفع المدير الفني للمقاصة لاعادته لحساباته مرة أخرى.
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