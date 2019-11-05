شكرا لقرائتكم بعثة منتخب غانا تصل لمطار القاهرة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتكون البعثة من 19 لاعبا على أن ينضم باقى اللاعبين المحترفين من بلادهم إلى القاهرة مباشرة، وأعلنت اللجنة الأولمبية الغانية دعم المنتخب بمبلغ 8 الاف دولار قبل السفر إلى القاهرة.
ويستهل منتخب غانا مشواره في البطولة بمواجهة الكاميرون الجمعة المقبل في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر ومالي طرفي مباراة الافتتاح.
وفي المجموعة الثانية يتنافس نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو أول ٣ منتخبات في البطولة التي تقام على ملعبي القاهرة والسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة منتخب غانا تصل لمطار القاهرة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.