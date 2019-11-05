شكرا لقرائتكم بعثة منتخب غانا تصل لمطار القاهرة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب غانا الأوليمبى، مساء الأثنين ، لمطار القاهرة، قادمة من مطار كوتوكا فى العاصمة أكرا، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وتتكون البعثة من 19 لاعبا على أن ينضم باقى اللاعبين المحترفين من بلادهم إلى القاهرة مباشرة، وأعلنت اللجنة الأولمبية الغانية دعم المنتخب بمبلغ 8 الاف دولار قبل السفر إلى القاهرة.

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ويستهل منتخب غانا مشواره في البطولة بمواجهة الكاميرون الجمعة المقبل في المجموعة الأولى التي تضم أيضا مصر ومالي طرفي مباراة الافتتاح.

وفي المجموعة الثانية يتنافس نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو أول ٣ منتخبات في البطولة التي تقام على ملعبي القاهرة والسلام.