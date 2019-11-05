شكرا لقرائتكم أجايى لن يعود مع بعثة الأهلي من الإمارات للانضمام لمنتخب نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتوجه إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حالياً في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعداداً للمرحلة المقبلة.

ويتوجه أجايى من دبي إلى نيجيريا مباشرة ولن يعود مع بعثة الأهلي إلى القاهرة وذلك لتجديد جواز السفر الخاص به، وأكد على عودته في الموعد المحدد له للانتظام في المران.

كما يتوجه الثلاثي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم للانضمام للمنتخبات الوطنية استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.