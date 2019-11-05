اخبار الرياضه

أجايى لن يعود مع بعثة الأهلي من الإمارات للانضمام لمنتخب نيجيريا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أجايى لن يعود مع بعثة الأهلي من الإمارات للانضمام لمنتخب نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتوجه إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حالياً في دبي، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني والإداري بالنادي على أن يعود من جديد وينتظم في التدريبات الجماعية استعداداً للمرحلة المقبلة.

 

ويتوجه أجايى من دبي إلى نيجيريا مباشرة ولن يعود مع بعثة الأهلي إلى القاهرة وذلك لتجديد جواز السفر الخاص به، وأكد على عودته في الموعد المحدد له للانتظام في المران.

 

كما يتوجه الثلاثي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم للانضمام للمنتخبات الوطنية استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجايى لن يعود مع بعثة الأهلي من الإمارات للانضمام لمنتخب نيجيريا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا