شكرا لقرائتكم أجايى لن يعود مع بعثة الأهلي من الإمارات للانضمام لمنتخب نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يتوجه الثلاثي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو إلى بلادهم للانضمام للمنتخبات الوطنية استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
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