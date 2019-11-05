شكرا لقرائتكم الإسماعيلي راحة الجمعة بأوامر الصربى ميودراج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه راحة من التدريبات الجمعة المقبلة على أن يستأنف الدراويش تدريباته السبت استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى ودياً والمقرر 12 نوفمبر الجارى قبل ان يختتم الفريق تدريباته بملاقاة المقاصة 19 نوفمبر الجارى

رفض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى فكرة إقامة ودية الدراويش مع نادى مصر على ملعب الاخير بسبب ضيقه حيث قرر إقامة المباراة على ستاد الاسماعيلية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجزيرة الاماراتى ويخوض فى الثالثة عصر غداً الاربعاء فريق الاسماعيلى ثانى مبارياته الودية بمواجهة نادى مصر وكان الدراويش قد خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري Advertisements

وفاز الإسماعيلى على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

كما حددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لاقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب ، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وستنطلق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري.