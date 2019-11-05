شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يحدد موعد سفر مامادو أنياس لموريتانيا 13 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتلقى الموريتانى مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى استدعاء من منتخب ببلاده للمشاركة فى مباراتين يومى 15 و19 نوفمبر الجارى.

وفاز الإنتاج الحربى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أولى وديات الإنتاج خلال فترة توقف الدورى.

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وقرراتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصرخلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الانتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.