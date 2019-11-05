شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الأسبوع 15 من دوري الجمهورية مواليد 2001 بعد تعديلها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدمت لجنة القطاعات باتحاد الكرة، مواعيد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الجمهورية لمواليد 2001، لتقام يوم 18 نوفمبر الجاري بدلا من يوم 22 نوفمبر، نظرا لسفر منتخب الشباب إلى تونس للمشاركة في دورة شمال افريقيا.

وتتضمن الجولة الخامسة عشر للمسابقة 8 مباريات، وهما الزمالك مع الجونة، وطلائع الجيش مع الاهلي، ومصر للمقاصة مع الاسماعيلي، وبيراميدز مع وادي دجلة، انبي مع اف سي مصر، وسموحة مع الانتاج الحربي، الاتحاد السكندري مع المصري، وحرس الحدود مع طنطا .