شكرا لقرائتكم حسام البدرى يعقد اجتماعا مع معاونيه عقب الوصول إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش البدرى مع جهازه المعاون موقف لاعبى بيراميدز السبعة الذين لم ينضموا للمعسكر اليوم، رغم إنتظام باقى اللاعبين فى المعسكر.
وتتجه النية لدى جهاز المنتخب لإستبعاد اللاعبين من المعسكر فى حالة عدم إنضمامهم خلال الساعات المقبلة، لاسيما وأن وصولهم يوم 11 نوفمبر الجارى لن يفيد المنتخب.
يذكر أن البدرى كان قد استدعى 7 لاعبين من بيراميدز هم عبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى.
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