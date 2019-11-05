شكرا لقرائتكم ميودراج يرفض خوض ودية الدراويش أمام نادى مصر خارج الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى فكرة إقامة ودية الدراويش مع نادى مصر على ملعب الاخير بسبب ضيقه حيث قرر إقامة المباراة على ستاد الاسماعيلية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجزيرة الاماراتى

ويخوض فى الثالثة عصر غداً الاربعاء فريق الاسماعيلى ثانى مبارياته الودية بمواجهة نادى مصر وكان الدراويش قد خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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ومن المقرر أن يلاقى الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.