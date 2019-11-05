شكرا لقرائتكم بيراميدز يبلغ لاعبيه الدوليين بالانتظام في تدريبات الفريق غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابلغ مسئولو بيراميدز لاعبي فريق الكرة الأول الدوليين بالانتظام في تدريبات الفريق غداً الأربعاء، بعد تخلفهم عن السفر مع المنتخب لمعسكر برج العرب صباح اليوم الثلاثاء.

واكد مسئولو بيراميدز للاعبين الدوليين بالاستمرار في التدريبات حتي يوم 11 نوفمبر القادم على ان ينضموا لمعسكر المنتخب في موعد الأجندة الدولية.

ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري على 7 لاعبين من بيراميدز وهم عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد فاروق، اسلام عيسي، محمد حمدي، احمد ايمن منصور وعمر جابر