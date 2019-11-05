شكرا لقرائتكم بيراميدز يبلغ لاعبيه الدوليين بالانتظام في تدريبات الفريق غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري على 7 لاعبين من بيراميدز وهم عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد فاروق، اسلام عيسي، محمد حمدي، احمد ايمن منصور وعمر جابر
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