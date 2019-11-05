شكرا لقرائتكم تعرف على موقف العراقي همام طارق نجم الإسماعيلي من مباراة الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، أن العراقى همام طارق، لاعب الفريق حصل على راحة يومين من المران، عقب وصوله لبلاده ثم انتظم فى التدريبات بشكل يومى داخل نادى القوة الجوية العراقى، الذى يعد قريباً لمنزله لحين الانتظام فى تدريبات منتخب العراق استعداداً للمشاركة فى مباريات الاجندة الدولية وذلك للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية .

وقال المصدر أن الجهاز الفنى سيبلغ إبراهيم عثمان، المشرف على الكرة، بموعد عودة همام طارق حتى يتثنى له اتخاذ القرار المناسب سواء بإستمرار اللاعب فى العراق والسفر مباشرة للإمارات للحاق ببعثة فريق الكرة التى تلاقى الجزيرة الاماراتى أو بالعودة للقاهرة والسفر مع البعثة مجدداً .

وغادر همام طارق القاهرة للمشاركة مع منتخب بلاده بمباراتى إيران والبحرين فى تصفيات كأس العالم يومى 14و19 نوفمبر الجارى، وحدد الاسماعيلى 23 نوفمبر الجارى موعداً للسفر للامارات لمواجهة الاياب أمام الجزيرة الاماراتى بملعب محمد بن زايد والمقرر لها 26 نوفمبر.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لاقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب ، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجاري