شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يتدرب فى القوة الجوية العراقى والإسماعيلى يكشف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن العراقى همام طارق لاعب الفريق حصل على راحة يومين من المران عقب وصوله لبلاده، ثم انتظم فى التدريبات بشكل يومى داخل نادى القوة الجوية العراقى، الذى يعد قريباً لمنزله لحين الانتظام فى تدريبات منتخب العراق استعداداً للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية، وذلك للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال نفس المصدر إن الجهاز الفنى سيبلغ إبراهيم عثمان المشرف على الكرة بموعد عودة همام طارق حتى يتثنى له اتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار اللاعب فى العراق والسفر مباشرة للإمارات للحاق ببعثة فريق الكرة التى تلاقى الجزيرة الإماراتى أو بالعودة للقاهرة والسفر مع البعثة مجدداً.

وغادر همام طارق القاهرة للمشاركة مع منتخب بلاده بمباراتى إيران والبحرين فى تصفيات كأس العالم يومى 14 و19 نوفمبر الجارى، وحدد الإسماعيلى 23 نوفمبر الجارى موعداً للسفر للإمارات لمواجهة الإياب أمام الجزيرة الإماراتى بملعب محمد بن زايد والمقرر لها 26 نوفمبر.

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وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لاقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب ، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

وتقرر انطلاق مواعيد مباريات الدورى الممتاز بداية من الجولة السابعة وحتى نهاية شهر ديسمبر سيتم الكشف عنها يوم 12 نوفمبر الجارى.